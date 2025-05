Mo: Fratoianni, ‘azioni Netanyahu isolano Israele e aumentano antisemitismo’

24 Maggio 2025

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Da quando la Russia in modo criminale invaso l’Ucraina, noi abbiamo non solo inviato tonnellate di armi ma abbiamo anche fatto valanghe di sanzioni, noi abbiamo sempre votato. Di tutto questo rispetto all’Israele non c’è alcuna traccia” e anche “quando la comunità internazionale Dà qualche segno di risveglio dal torpore, come è accaduto in queste ore, il nostro paese invece si distingue per codardia e per complicità”. Lo dice Nicola Fratoianni a Sky Start su Sky Tg24.

E sull’omicidio dei due diplomatici isrealiani negli Usa, il segretario di Sinistra Italiana osserva: “La guerra provoca sempre fondamentalismo, estremismo, violenza e morte e quello che sta facendo oggi Benjamin Netanyahu in Palestina, a Gaza è isolare drammaticamente Israele, alimentare l’antisemitismo” che “è una cosa orribile, in tutta evidenza, ma dovrebbe essere chiaro che se oggi torna a farsi sentire questo orrore dell’antisemitismo nel mondo, se la violenza torna a crescere anche nelle città, nell’Europa, negli Stati Uniti, la risposta a questo è innanzitutto cambiare completamente strada rispetto a quello che il governo di Netanyahu sta facendo che è quanto di più terribile, orribile, mostruosa non solo nei confronti dei palestinesi, ma anche nei confronti di Israele e degli israeliani”.