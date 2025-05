Mo: Fratoianni, ‘da Meloni solite parole vuote, prossima settimana mozione Pd-M5S-Avs’

15 Maggio 2025

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Ieri in Parlamento Meloni ha ripetuto la solita storia ‘che il nostro governo è molto impegnato sul terreno umanitario’ ma nemmeno una parola di condanna per il criminale di guerra Netanyahu, non una parola che dica con nettezza e chiarezza che cosa pensa il governo della destra su quello che il governo israeliano sta facendo in Palestina ormai ormai da un anno e mezzo”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti alla sede nazionale del partito in corso Rinascimento dove sono state esposte le bandiere dello Stato di Palestina.

“Da Meloni – prosegue il leader di SI – non una parola sul fatto che il governo israeliano abbia messo nero su bianco la volontà di occupare stabilmente Gaza, di voler deportare la popolazione palestinese. Anche su tutto questo non c’è stata una parola, niente che assomigli alle parole degli altri leader europei, alcuni dei quali iniziano a mettere in discussione l’accordo d’associazione Israele”.

“Cosa che chiediamo anche nella mozione unitaria di Avs, M5S e Pd che verrà discussa alla Camera dei Deputati la prossima settimana. Nulla insomma – conclude Fratoianni – a che fare col suo ruolo che non è quello di una volontaria di associazioni umanitarie, ma di presidente del Consiglio dei Ministri del nostro paese, di uno dei paesi d’Europa”.