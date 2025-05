Mo: Fratoianni, ‘da Tajani parole insultanti verso opposizioni’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Le parole che il ministro Tajani ha rivolto alle opposizioni sono imbarazzanti e insultanti. Perché è un insulto alla verità dire che il governo aiuta i palestinesi, solo perché ha tirato fuori da Gaza qualche decina di persone. Vuole i complimenti per aver salvato qualche decina di persone, quando potrebbe contribuire a salvarne 2 milioni? Tajani forse non sa che sono state uccise più di 50 mila persone, di cui quasi 18 mila bambini, altro che qualche decina”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs replicando alle parole del titolare della Farnesina.

“Sono davvero indignato dal nulla che il governo Meloni – prosegue il leader di SI – continua a fare e mi indigna che il governo continui ad attaccare l’opposizione sulla Palestina. Noi siamo andati fisicamente lì per i palestinesi, loro hanno garantito a Netanyahu che non sarebbe stato arrestato se fosse venuto in Italia. Noi – conclude Fratoianni – abbiamo proposto una mozione che avrebbe messo l’Italia dalla parte giusta della storia, loro continuano a commerciare con Israele in armi. Non è servito nemmeno vedere l’esercito sparare sugli ambasciatori, fra cui il vice console italiano. Vergogna”.