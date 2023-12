Mo: Fratoianni, ‘il 10 dicembre marcia straordinaria pace ad Assisi’

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Quello che sta proseguendo da settimane in Medio Oriente, a Gaza, è qualcosa di drammatico. All’orrore del massacro compiuto da Hamas verso i cittadini israeliani, si aggiunge la sofferenza della popolazione di Gaza punita collettivamente semplicemente perchè palestinese. È ora che tacciano le armi, è ora che la diplomazia internazionale costringa al cessate il fuoco. E delinei una soluzione politica per l’area”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, che domenica 10 dicembre sarà ad Assisi alla Marcia straordinaria della Pace.

“Con la vendetta il governo Netanyahu – prosegue il leader di SI – non riuscirà a garantire la sicurezza per il popolo e per lo Stato di Israele. L’Europa, il nostro Paese assistono inerti, da troppo tempo, a questa tragedia. È il momento che il Popolo della Pace si faccia sentire. L’appuntamento della Marcia straordinaria della Pace ad Assisi di domenica 10 dicembre è per questo ancora più significativo ed importante. Io, noi ci saremo – conclude Fratoianni – perchè non ci si può rassegnare all’odio, alla violenza, alle armi”.