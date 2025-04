Mo: Fratoianni, ‘in piazza del Campidoglio perché si fermi un’ecatombe disumana’

2 Aprile 2025

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Non ci sono più parole per descrivere l’ecatombe provocata dal governo di Israele, il genocidio del popolo palestinese in corso nella striscia di Gaza o le violenze continue dei coloni in Cisgiordania. È ora che il governo la smetta di tacere, faccia qualcosa al di là delle parole di circostanza che lo rendono complice di questa tragedia disumana”. Lo afferma Nicola Fratoianni parlando con i cronisti in piazza del Campidoglio alla manifestazione promossa dalle associazioni pacifiste, a cui sta partecipando insieme ad Angelo Bonelli ed altri parlamentari di Avs fra cui i senatori De Cristofaro, Magni e il deputato Mari.