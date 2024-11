Mo: Fratoianni, ‘mandato arresto notizia enorme, ora stop crimini guerra Netanyahu’

21 Novembre 2024

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “È una notizia enorme il mandato di arresto per Netanhyau e Gallant da parte della Corte Penale Internazionale: è arrivato il momento che la comunità internazionale e le cancellerie occidentali siano conseguenti. Non solo per rispettare il diritto internazionale ma anche di fronte alla storia: fermare il genocidio del popolo palestinese è un imperativo morale e politico. È ora di fermare i crimini di guerra di Netanyahu”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio insieme ad Angelo Bonelli dopo la decisione della Cpi.