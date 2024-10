Mo: Fratoianni, ‘Meloni, Crosetto e Tajani riferiscano in Aula Camera’**

1 Ottobre 2024

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Sappiamo tutti e tutte che domani mattina, alle 8:30, i ministri degli Esteri e della Difesa saranno in audizione delle commissioni congiunte di Camera e Senato per riferire quello che sta succedendo in Libano dopo gli attentati con i cercapersone, i walkie talkie. Oggi, di fronte all’invasione di terra scatenata dall’esercito israeliano e dal governo di Benjamin Netanyahu siamo di fronte a un’ecatombe, un’escalation che è persino imbarazzante chiamare tale”. Lo dice Nicola Fratoianni, deputato di Avs e leader di Sinistra italiana, intervendo in aula prima della discussione sul ddl lavoro.

“Siamo di fronte – prosegue – a una guerra totale che rischia di stravolgere le cartine geografiche del Medio Oriente e del mondo intero, coinvolgendo anche attori come l’Iran. Di fronte a tutto questo, in un contesto in cui il nostro Paese è particolarmente coinvolto con la missione Unifil, quasi 1.000 donne e uomini delle forze armate sono rinchiusi nei bunker, al sicuro, ma erano lì per fare altro, di fronte a questo, Tajani ha detto ai nostri concittadini di prendere gli aerei di linea senza che ci sia la certezza che gli aerei possano muoversi. In questo contesto, io credo che l’audizione di domani non sia sufficiente, è urgente che quei ministri e la stessa presidente del Consiglio vengano in questa aula, perché l’aula del Parlamento affrontino una discussione su una guerra globale a cui non possiamo né rassegnarci, né continuare a rivolgerci con il tono di chi al massimo produce appelli alla moderazione, a difendersi nel limite di un diritto internazionale che è saltato in aria”.

“Chiediamo che questa discussione abbia come sede l’aula della Camera dei deputati”, conclude Fratoianni.