Mo: Fratoianni, ‘non mi importa di politici spesso egotici, vicenda Gaza troppo seria’

30 Maggio 2025

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Dovete scusarmi ma questo argomento di come si collocano nel teatrino della politica i singoli esponenti politici, a volte troppo spesso un po’ egotici, non me ne frega niente: il massacro del popolo palestinese, il genocidio, la pulizia etnica, lo sterminio a Gaza da cui assistiamo da 600 giorni è una cosa troppo seria”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Radio Rai Uno nel corso di Un Giorno da Pecora condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Noi insieme a M5S e Pd abbiamo avanzato la proposta di una grande manifestazione nazionale – prosegue il leader di SI – e lo abbiamo fatto sulla base di una mozione parlamentare che abbiamo costruito, presentato e offerto al Parlamento e agli italiani in modo molto trasparente. Se poi c’è qualcuno che gioca anche su queste questioni a porre il tema del proprio posizionamento e di come si compongono o non si compongono i campi io lo trovo francamente irrilevante. Aggiungo che ogni manifestazione che dica basta al massacro dei palestinesi da parte del governo di Israele è benvenuta. Ognuno sceglie come organizzarla”.

“Trovo però che l’allusione all’accusa di antisemitismo o di ambiguità da parte nostra che qualcuno sta utilizzando in queste ore è indecente, offensivo, indegno. Se qualcuno vuole utilizzare questo argomento in modo così strumentale sappia che con noi ha sbagliato indirizzo. Da un po’ di tempo in questo Paese – insiste l’esponente di Avs – ci sono alcuni, per fortuna una piccolissima minoranza, che ogni volta che si affronta il tema di Gaza, della Palestina, della Cisgiordania, utilizzano questo argomento, accusando tutti coloro che si battono contro questo orrore di essere antisemiti. La stessa cosa che continua a dire il governo di quel criminale di Netanyahu e i suoi accoliti. Cioè insistono ad accusare di antisemitismo e di ambiguità chi vuole ribellarsi, chi non è disposto a tacere di fronte a questo scempio dell’umanità, a questo abominio di essere ambiguo. E questo io lo considero inaccettabile- conclude Fratoianni – e siccome è inaccettabile lo trovo meschinamente strumentale”.