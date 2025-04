Mo: Fratoianni, ”Occhi in Palestina’ per vedere, verificare, testimoniare’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Occhi e cuore in Palestina. Per la libertà del popolo palestinese servono atti concreti da parte dell’Italia e dell’Unione europea. Anche per questo sono venuto in Medio Oriente insieme ad Angelo Bonelli e ad altri parlamentari di Avs, De Cristofaro, Grimaldi e Mari, e a Luisa Morgantini, per incontrare Ong, associazioni della società civile, l’Autorità Nazionale Palestinese, movimenti israeliani per la fine della guerra. Visiteremo villaggi e campi profughi, dove la violenza dell’esercito israeliano e dei coloni costringe a condizioni di vita disumane”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Racconteremo la nostra missione che si chiama ‘Occhi In Palestina’, ogni giorno, sui social. Seguiteci e aiutateci a diffonderla. Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti”.