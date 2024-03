Mo: Fratoianni, ‘Rafah porta dell’inferno, aiuti umanitari bloccati’

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “Siamo arrivati a Rafah, alla porta dell’inferno, da una parte la catastrofe umanitaria dall’altra parte 25 km di coda: sono oltre 1500 camion parcheggiati in attesa di poter entrare nella Striscia di Gaza. Gli aiuti ci sarebbero, per evitare che la popolazione palestinese di Gaza muoia di fame, ma sono bloccati”. Così Nicola Fratoianni, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra e segretario nazionale di Sinistra Italiana, in un video pubblicato su X dal valico di Rafah, dove oggi è giunta la delegazione italiana composta da parlamentari Avs (Fratoianni, Bonelli e Mari), Pd, M5S, associazioni pacifiste e Ong. “Si deve porre fine a questa vergogna – conclude Fratoianni – e ci deve essere subito un cessate il fuoco che permetta l’arrivo degli aiuti per una popolazione allo stremo”.