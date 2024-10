Mo: Fratoianni, ‘sanzioni al governo del criminale di guerra Netanyahu’

11 Ottobre 2024

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Sono mesi che ripetiamo che Netanyahu è un criminale di guerra con il genocidio in corso a Gaza e lo sterminio di un intero popolo. Ora attacchi ripetuti al contingente Unifil in Libano, dove sono presenti pure i soldati italiani. E ora se ne accorgono tutti perfino il ministro della difesa Crosetto”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social.

“È il momenti dei fatti, basta – conclude il leader di Si – con le parole di auspicio: sospendere il trattato di associazione Ue Israele, sanzioni al governo di Israele, riconoscimento dello Stato di Palestina”.