Mo: Fratoianni, ‘sì a manifestazione nazionale per Gaza’

25 Maggio 2025

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “C’è bisogno che la comunità internazionale faccia sentire il peso della sua forza, metta in campo tutti gli strumenti in grado di fermare il massacro in corso del popolo palestinese, e allora occorre moltiplicare tutte le iniziative necessarie e possibili. E voglio rinnovare anche qui di nuovo l’invito perché ci sia una bandiera palestinese ad ogni finestra e balcone del nostro Paese, perché in ogni occasione un simbolo di quella terra martoriata venga sventolato e per dire che gli italiani non si rassegnano di fronte all’orrore quotidiano”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervenendo a Perugia ad una manifestazione pubblica al circolo Arci Piccione a sostegno della causa palestinese.

“Poco fa – prosegue il leader di SI – ho saputo che al festival di Dogliani nel corso di un confronto tra il direttore di Repubblica e il direttore del tg La7, Mario Orfeo ha lanciato la proposta di una grande manifestazione per Gaza. Sono d’accordo, Noi siamo pronti per una grande, larga, enorme manifestazione nazionale per fermare il massacro a Gaza. Dovremo saperla costruire con questa ambizione, anche sapendo che sarà attraversata da parole diverse – io penso di averle pronunciate tutte da genocidio a pulizia etnica – ma penso che oggi per fare una mobilitazione che sia la più grande fra quelle immaginabili in questo Paese dovremo sapere mettere insieme anche parole che non siano fino in fondo quelle che vorremmo per mettere insieme tutti coloro che oggi pensino che fermare il massacro dei palestinesi sia la priorità”.

“Per cui non solo rilancio le parole di Mario Orfeo, ma da qui, da Perugia città della pace – conclude Fratoianni – mi rivolgo anche agli altri leader politici, ai segretari e alle segretari degli altri partiti di opposizione, a coloro con cui abbiamo scritto la mozione parlamentare unitaria su Gaza, alle forze sociali e sindacali, alle Ong e alle associazioni pacifiste, agli intellettuali e agli organi di informazione: organizziamo insieme una grande manifestazione nazionale, per dire basta, perché si fermi il massacro a Gaza da parte del governo criminale di Netanyahu”.