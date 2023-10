Mo: Fratoianni (SI), ‘destra rispetti Zerocalcare, Salvini e FdI non la buttino in caciara’

Ottobre 29, 2023

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo in MedioOriente, dalla terribile strage terroristica di Hamas fino alla ingiustificabile mattanza dei palestinesi di Gaza da parte del governo di Israele, non è un derby di calcio, credo che non serva davvero a nessuno avere a che fare con dei tifosi con l’elmetto in testa”. Lo dice il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Ed è bene ricordarlo sempre, perché quello che è in gioco è il futuro di un pezzo importante del nostro mondo e la sua umanità. Furbizie e tattiche politiche in un momento come questo sono miserabili. Noi siamo dalla parte della Pace, dalla parte di chi non si vuole rassegnare al fatto che l’unica risposta siano le armi contro le popolazioni civili”, prosegue.

“Ed è per questo che esigiamo che ci sia grande rispetto per la scelta di ZeroCalcare e di Amnesty nel non partecipare al Lucca Comics che vede il patrocinio del governo di Israele. Al di là di quello che ognuno pensa della decisione dell’artista e dell’associazione a difesa dei diritti umani, rimane il fatto che probabilmente è stato un errore aver accettato quel patrocinio da parte degli organizzatori, e sopratutto aver gestito in queste ultime settimane in questo modo la vicenda”, aggiunge.

(Adnkronos) – “Ora i politici nostrani a partire dal vicepresidente del consiglio Salvini e della destra non la buttino come al solito in caciara, magari scatenando una campagna di odio sui social verso ZeroCalcare o associazioni a partire da Amnesty che non parteciperanno alla kermesse. Anche perchè, e questo basti, di ZeroCalcare e di Amnesty – conclude Fratoianni – va apprezzata l’onestà intellettuale e la coerenza che li contraddistingue. Tutto il resto è paccottiglia di propaganda”.