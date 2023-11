Mo: G7, ‘sosteniamo pause e corridoi umanitari per consegna aiuti’**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – I ministri degli Esteri del G7 riuniti a Tokyo sottolineano “la necessità di un’azione urgente per affrontare il peggioramento della crisi umanitaria a Gaza”. “Tutte le parti devono consentire sostegno umanitario senza ostacoli per i civili, compresi generi alimentari, acqua, cure mediche, carburante, rifugi e accesso per gli operatori umanitari – si legge nel documento finale – Sosteniamo pause umanitarie e corridoi per facilitare l’assistenza necessaria con urgenza, il movimento dei civili e il rilascio degli ostaggi. Anche ai cittadini stranieri deve essere consentito di continuare a partire”.

“Sottolineiamo l’importanza della protezione dei civili e del rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale umanitario. Dal 7 ottobre, i membri del G7 si sono impegnati con ulteriori 500 milioni di dollari per la popolazione palestinese, anche attraverso le agenzie Onu e altri attori umanitari – si legge ancora nella dichiarazione finale – Chiediamo ai Paesi nel mondo di unirsi a noi in questo sforzo. Accogliamo con favore la conferenza internazionale del 9 novembre a Parigi sulla situazione umanitaria”.