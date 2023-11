Mo: Gallant, ‘Idf stringe l’assedio di Gaza’

Novembre 7, 2023

Tel Aviv, 7 nov. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha reso noto che le Forze di Difesa Israeliane (Idf) stanno operando nel cuore di Gaza City e “stringendo l’assedio” intorno alla città.

In una dichiarazione televisiva, riporta il Times of Israel, Gallant ha descritto la Striscia di Gaza come “la più grande base terroristica che l’umanità abbia mai costruito” e ha detto che le forze di terra dell’Idf hanno preso d’assalto le roccaforti del terrore a Gaza “da tutte le direzioni, in perfetto coordinamento con le forze marittime e aeree”.