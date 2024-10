Mo: Gallant parla con Austin della minaccia di attacco dell’Iran

1 Ottobre 2024

Tel Aviv, 1 ott. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha parlato poco fa con il suo omologo americano, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, in merito alla minaccia di un attacco iraniano contro Israele. Ne dà notizia il Times of Israel, che cita un comunicato ministeriale e aggiungendo che “i due hanno discusso delle intenzioni dell’Iran di attaccare Israele, della cooperazione militare per la difesa congiunta e del diritto dello Stato di Israele a difendersi e ad agire contro i propri nemici”.