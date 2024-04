Mo: Gallant smentisce Netanyahu, ‘non c’è data invasione Rafah’

10 Aprile 2024

Tel Aviv, 10 apr. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano smentisce le parole del premier Banjamin Netanyahu. Yoav Gallant ha detto al suo omologo americano Lloyd Austin che Israele non ha deciso esattamente quando invaderà il distretto meridionale di Rafah, a Gaza, secondo fonti citate dal The Times of Israel e Haaretz.

La dichiarazione del ministro della Difesa israeliano è in conflitto con le precedenti affermazioni di Netanyahu secondo cui Israele ha già fissato una data per l’operazione e “nessuna forza al mondo ci fermerà”. Il piano annunciato da Israele di invadere Rafah, dove sono ammassati circa 1,4 milioni di palestinesi sfollati, ha suscitato il timore di una catastrofe umanitaria.

Un’invasione porterebbe a “una catastrofe insondabile, un disastro umano oltre ogni immaginazione”, ha avvertito Rik Peeperkorn, rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nei territori palestinesi occupati con sede a Rafah.