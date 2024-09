Mo: Gantz incontra Scholz e Steinmeier a Berlino

25 Settembre 2024

Tel Aviv, 25 set. (Adnkronos) – Il presidente del partito di opposizione israeliano Unità Nazionale Benny Gantz partirà questa sera per una “visita politica di alto livello a Berlino”. Lo riportano i media israeliani. In calendario per l’ex capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente Frank-Walter Steinmeier, il consigliere per la politica estera e la sicurezza Jens Plotner e il leader dell’opposizione Friedrich Merz del partito Cdu.