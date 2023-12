Mo: Gantz, ‘Libano deve assumersi responsabilità terrorismo Hezbollah’

Dicembre 21, 2023

Tel Aviv, 21 dic. (Adnkronos) – “Israele non sopporterà la minaccia che Hezbollah rappresenta per i residenti del nord” del suo paese. Lo ha detto il leader dell’opposizione israeliana Benny Gantz al ministro degli Esteri francese Catherine Colonna dopo la sua visita in Libano, aggiungendo che “lo Stato libanese è obbligato ad assumersi la responsabilità del terrorismo che proviene dal suo territorio. L’interesse a raggiungere una soluzione diplomatica nella zona di confine è innanzitutto del Libano”.

“Lo Stato di Israele farà tutto il necessario per proteggere i suoi cittadini e consentire loro di tornare sani e salvi alle loro case”, ha scritto ancora su X, esprimendo apprezzamento per “l’impegno della Francia per la sicurezza di Israele e la stabilità dell’intero Medio Oriente”.