Mo: Gantz, ‘rapporto Onu spaccia diffamazioni antisemite’

13 Marzo 2025

Tel Aviv, 13 mar. (Adnkronos) – “Il rapporto delle Nazioni Unite che afferma che Israele ha compiuto ‘atti di genocidio’ e ha trasformato la ‘violenza sessuale’ in un’arma come strategia di guerra non è solo ingannevolmente falso, ma rappresenta anche un nuovo, vergognoso punto basso nella depravazione morale delle Nazioni Unite”. Lo ha scritto su X il parlamentare israeliano dell’opposizione Benny Gantz, aggiungendo che il rapporto diffonde “calunnie antisemite e fa il gioco di terroristi assassini”.