Mo: Gantz, ‘ritardo accordo ostaggi dovuto a interessi politici di Netanyhau’

24 Luglio 2024

Tel Aviv, 24 lug. (Adnkronos) – Negli ultimi due mesi, un quarto degli ostaggi è morto. Il ritardo dell’accordo sugli ostaggi è dovuto esplicitamente agli interessi politici del primo ministro. Lo ha detto in una dichiarazione rilasciata alla Knesset ai media israeliani, il parlamentare Benny Gantz, invitando Benjamin Netanyahu a smettere di ritardare l’accordo sugli ostaggi.

Gantz, ex membro del gabinetto di guerra, ha esortato Netanyahu a “mettere in pratica ciò che dice la sua bocca” per quanto riguarda l’accordo sugli ostaggi, promettendo pieno sostegno politico all’accordo già approvato.