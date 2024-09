Mo: Gantz, ‘se necessaria, operazione di terra in Libano, linea rossa non è Tel Aviv’

24 Settembre 2024

Tel Aviv, 24 set. (Adnkronos) – Il leader del partito israeliano di unità nazionale, Benny Gantz ha ribadito il proprio sostegno alle azioni del governo in Libano e il suo precedente appello per un’operazione di terra se Hezbollah non farà marcia indietro. Esprimendo sostegno ai residenti del nord che sono sotto il fuoco dei razzi di Hezbollah, Gantz ha affermato in un messaggio video che “voglio ribadire che Israele ha completamente ragione. Il governo e le forze di sicurezza hanno un ampio e pieno sostegno per continuare ad agire finché non ripristineremo la sicurezza e i residenti potranno tornare”.

“Se Nasrallah non ferma l’incendio – ha aggiunto – dovremo entrare anche noi nel territorio libanese per consentire il ritorno dei nostri residenti”. La linea rossa di Israele, ha detto ancora l’ex ministro del Gabinetto di guerra, “non deve essere Tel Aviv. Proprio come a sud la nostra linea rossa è Kerem Shalom e Sderot, così a nord la nostra linea è Metula, Shlomi e Kiryat Shmona. Solo quando i residenti potranno tornare lì sani e salvi potremo fermare i combattimenti”.