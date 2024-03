Mo: Gantz, ‘senza smilitarizzare Rafah sarebbe come spegnere 80% fuoco’

Marzo 6, 2024

Washington, 6 mar. (Adnkronos) – “Finire la guerra senza smilitarizzare Rafah è come mandare i vigili del fuoco per spegnere l’80% di un incendio”: Israele dovrà annientare Hamas a Rafah. Lo ha detto il ministro del Gabinetto di guerra d’emergenza israeliano Benny Gantz ha ai funzionari statunitensi durante il suo viaggio a Washington. Come ha riferito il Wall Street Journal, citando un funzionario israeliano, Gantz ha sostenuto che in assenza di un’offensiva di terra a Rafah, Hamas potrebbe riorganizzarsi e riarmarsi una volta che ci sarà un cessate il fuoco.