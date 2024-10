Mo: Gasparri, ‘dovere per tutti difendere libertà ebrei nel mondo e popolo Israele’

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Nel giorno dell’anniversario dell’aggressione criminale dei terroristi islamici di Hamas a Israele, che causò un numero altissimo di vittime, più di mille, ricordiamo un assalto che, purtroppo, continua con i numerosi ostaggi rapiti e uccisi, tra cui donne e bambini. Nel corso della cerimonia del 7 ottobre ho condiviso tutte le parole che ho ascoltato e voglio ribadire una frase di Shimon Peres, che oggi ha citato il nuovo ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled. ‘È meglio essere controversi per le giuste ragioni, che essere popolari per le ragioni sbagliate’. Ecco perché sto dalla parte di Israele che difende la sua vita, la sua libertà e la sua democrazia”. Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, partecipando alla cerimonia commemorativa a un anno dell’attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani al Tempio Maggiore di Roma.

“È un dovere per tutti difendere la libertà degli ebrei nel mondo e del popolo di Israele perché mentre ci sono due popoli, quello di Israele e quello palestinese, non ci sono due Stati – ha aggiunto -. Solo Israele è uno stato democratico. Per questo i palestinesi si devono liberare dalla setta di terroristi assassini di Hamas. Devono dimostrare di non essere prigionieri di questa banda di criminali. Israele merita tutto il nostro sostegno e la nostra comprensione”. “Il nostro pensiero va a tutti gli ostaggi ancora sotto ricatto dei terroristi di Hamas. E siamo al Tempio Maggiore con questo spirito e per affermare una verità che può non piacere ad alcuni faziosi, ma che abbiamo il dovere di sostenere anche rischiando critiche ingiuste. Come ha detto l’Ambasciatore Peled, Israele combatte per l’Occidente, per la democrazia e per tutti noi”, ha concluso Gasparri.