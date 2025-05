Mo: Gaza, ’18 bambini tra le vittime dell’attacco alla scuola’

26 Maggio 2025

Gaza, 26 mag. (Adnkronos) – L’ufficio stampa del governo di Gaza ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna quello che ha definito il “brutale massacro” nella scuola trasformata in rifugio nella città di Gaza, in cui nella notte sono morte più di 30 persone. Tra le persone rimaste vittime dell’attacco, c’erano 18 bambini, che rappresentano, secondo l’amministrazione della città, “un’estensione diretta del crimine di pulizia etnica e genocidio” che l’esercito israeliano sta commettendo contro i palestinesi da quasi 600 giorni consecutivi.