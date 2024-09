Mo: Gb, ‘attacco zona umanitaria Gaza dimostra la necessità di una tregua’

10 Settembre 2024

Londra, 10 set. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha espresso preoccupazione per l’attacco missilistico nella zona umanitaria di al-Mawasi, a Gaza, definendolo “scioccante” durante una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato americano Antony Blinken, a Londra, nella quale ha ribadito quanto sia necessaria una tregua.

“Ci stiamo incontrando in un momento critico per garantire un cessate il fuoco a Gaza – ha affermato il ministro britannico – con le scioccanti morti a Khan Younis di questa mattina che non fanno che rafforzare quanto sia disperatamente necessario una tregua”.