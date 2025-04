Mo: Gb, ‘non supportiamo espansione operazioni militari di Israele a Gaza’

2 Aprile 2025

Londra, 2 apr. (Adnkronos/Afp) – La Gran Bretagna non sostiene l’espansione delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza gestita da Hamas, ha detto al parlamento il il sottosegretario agli Esteri Hamish Falconer. “Siamo profondamente preoccupati per la ripresa delle ostilità a Gaza – ha precisato – Il Regno Unito non supporta un’espansione delle operazioni militari di Israele”.