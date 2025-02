Mo: Germania invia forze polizia per missione Ue al confine tra Gaza ed Egitto

12 Febbraio 2025

Berlino, 12 feb. (Adnkronos) – Il governo tedesco ha approvato l’invio di forze di polizia in due missioni civili dell’Ue nei territori palestinesi, tra cui un’operazione di monitoraggio del valico di frontiera tra Gaza ed Egitto a Rafah. I ministri del governo hanno deciso in linea di principio riguardo la partecipazione della Germania alle due missioni, che includono la missione Ue, che aiuta a proteggere il punto di entrata e di uscita a Rafah, e la missione Eupol Copps, che mira a supportare le forze di polizia palestinesi. I tempi e l’entità del contributo della Germania devono ancora essere decisi. Il coinvolgimento della Germania non richiede il benestare del Bundestag perché si tratta di missioni civili, hanno affermato i funzionari del governo.

“Bisogna creare un’architettura di sicurezza che impedisca ad Hamas di riprendere il controllo della Striscia di Gaza”, ha affermato il portavoce del governo, aggiungendo che entrambe le missioni hanno contribuito a questo obiettivo. Il mese scorso l’Unione Europea ha riavviato la missione civile a Rafah con personale proveniente da Spagna, Italia e Francia per aiutare a mettere in sicurezza il valico. La Germania, che terrà le elezioni federali il 23 febbraio, ha dichiarato in precedenza che alcuni dei suoi ministeri si erano consultati sul loro ruolo nella missione.