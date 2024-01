Mo: Giordania chiede ripristino fondi per l’Unrwa

Gennaio 28, 2024

Amman, 28 gen. (Adnkronos) – “La potenziale partecipazione di 12 membri del personale dell’Unrwa agli del 7 ottobre non giustifica misure per affamare un’intera nazione”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri e vice primo ministro della Giordania Ayman Safadi, aggiungendo che “l’Unrwa è l’ancora di salvezza per oltre 2 milioni di palestinesi che soffrono la fame a Gaza”.

“Non dovrebbe essere punita collettivamente per accuse contro 12 persone sui 13.000 dipendenti – ha spiegato – L’Unrwa ha agito in modo responsabile e ha avviato un’indagine. Esortiamo i paesi che hanno sospeso i fondi a revocare la loro decisione”.