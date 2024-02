Mo: Giordania condanna attacco a persone in fila per ricevere aiuti a Gaza

Febbraio 29, 2024

Amman, 29 feb. (Adnkronos) – La Giordania ha condannato l’attacco di Israele alle persone in fila per ricevere aiuti a Gaza, che stamattina almeno 104 morti e 760 feriti. “Condanniamo il brutale attacco da parte delle forze di occupazione israeliane al gruppo di palestinesi che aspettava di ricevere aiuti sulla rotatoria di Nabulsi vicino a Al-Rashid Street a Gaza”, ha affermato il ministero degli Esteri giordano in una nota.