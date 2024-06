Mo: Giordania, ‘Israele sta perdendo le relazioni con i paesi arabi moderati’

27 Giugno 2024

Washington, 27 giu. (Adnkronos) – L’ambasciatrice della Giordania negli Stati Uniti, Dina Kawar, ha avvertito che Israele “rischia di perdere le sue relazioni con la Giordania e con altri paesi arabi moderati”. Parlando in una conferenza ad Aspen, negli Stati Uniti, la diplomatica ha aggiunto che “Israele sta perdendo tutti i paesi arabi. A questo punto ha accordi soltanto con la Giordania e l’Egitto; ci sarebbe dovuta essere anche l’Arabia Saudita. Ma in questo momento, la popolazione araba e l’opinione pubblica sono così sconvolte vedendo le immagini che vediamo a Gaza, quindi è davvero una perdita per l’intero futuro della regione”.

La Kawar ha detto ancora che la Giordania non si ritirerà dall’accordo di pace con Israele in questa fase, ma ha osservato che una simile decisione non è fuori questione. “La gente è molto nervosa per l’accordo e per ciò che sta accadendo a Gaza, e come governo siamo responsabili. Riteniamo che mantenere l’accordo in questo momento possa essere una speranza per giorni migliori, ma fino a che punto possiamo continuare a seguire questa strada è ancora da vedere”.