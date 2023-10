Mo: Giovanardi, ‘da Basile miserabili deliri’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Nelle ultime ore imperversa sulla rete 7 una sedicente ex Ambasciatrice di nome Elena Basile che, oltre ad esprimere liberamente le sue opinioni, infanga e mistifica lo Shoah (sterminio del popolo ebraico ), riconosciuto da una legge delle Stato italiano che gli ha dedicato la Giornata della Memoria”. Così Carlo Giovanardi di Popolo e Libertà.

“Questa Signora, sostenendo che non c’è nessuna differenza tra i bambini ebrei assassinati in Israele da Hamas e i bambini di Gaza vittime dei bombardamenti, ha messo idealmente sullo stesso piano i 6 milioni di ebrei finiti nelle camere a gas ( uomini, donne e bambine ) con i bambini tedeschi che purtroppo hanno perso la vita per i bombardamenti alleati sulla Germania per liberarla da Hitler e dal Nazismo”.

“Relativizzare il male assoluto che è stato l’ Olocausto confondendo ancora oggi gli aggressori con gli aggrediti è operazione squallida e vergognosa, sia per chi sostiene questi miserabili deliri sia per chi contribuisce a diffonderli”.