Mo: Golan, ‘guerra non riguarda liberazione ostaggi e smantellamento Hamas’

20 Maggio 2025

Tel Aviv, 20 mag. (Adnkronos) – Il politico dell’opposizione israeliana Yair Golan ha risposto a una tempesta di critiche dopo aver criticato il governo Netanyahu per aver trasformato il paese in “uno Stato paria” a causa della guerra a Gaza. “Quella che era iniziata come una campagna giusta è diventata una guerra senza alcun obiettivo di sicurezza o nazionale. Questa non è una guerra per liberare ostaggi o smantellare Hamas”, ha dichiarato Golan al canale israeliano Channel 12 News, attirandosi le critiche del governo, con il primo ministro che lo ha accusato di “incitamento selvaggio contro i nostri eroici soldati”.