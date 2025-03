Mo: governo Israele vota licenziamento capo Shin Bet, Bar si dimetterà il 10 aprile

21 Marzo 2025

Tel Aviv, 21 mar. (Adnkronos) – Il governo israeliano ha votato all’unanimità, nella notte, il licenziamento del direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, che si dimetterà il 10 aprile o quando verrà scelto un sostituto idoneo. Il governo si è riunito ieri sera presso l’ufficio del Primo Ministro a Gerusalemme per votare il licenziamento. Bar è stato invitato alla riunione per rispondere alle accuse contro di lui, ma non vi ha preso parte. In una lettera inviata ai ministri, Bar ha fortemente criticato il primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Bar ha sostenuto che il capo dello Shin Bet non dovrebbe essere leale al primo ministro ma ai cittadini, respingendo le affermazioni di Netanyahu di una perdita di fiducia tra di loro. Ha aggiunto che Netanyahu non era riuscito a fornire esempi a sostegno delle ragioni del suo licenziamento. Durante l’incontro, Netanyahu ha detto che c’è “una fondamentale mancanza di fiducia” tra lui e Bar, aggiungendo che l’attuale stato delle cose è insostenibile. “Questo è vero per qualsiasi paese democratico, e specialmente per una democrazia come la nostra”, ha aggiunto.

Netanyahu ha detto di non credere che Bar sia “la persona giusta per ricostruire” lo Shin Bet. “Tutti voi sapete cosa è successo la notte del 7 ottobre, e nel gestire le trattative, sono anche giunto alla conclusione che Bar semplicemente non è adatto a questo… Ha avuto un approccio morbido, non abbastanza fermo… Mi sono seduto con lui per ore, e mi ha dimostrato che non è la persona giusta”.