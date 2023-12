Mo: governo israeliano approva nomina nuovo ministro degli Esteri

Dicembre 31, 2023

Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) – Il governo israeliano ha approvato la nomina di un nuovo ministro degli Esteri per sostituire Eli Cohen, che diventerà ministro dell’Energia come parte di una rotazione ministeriale prestabilita, si legge in una dichiarazione del governo. Cohen continuerà a servire come membro del gabinetto di sicurezza mentre Yisrael Katz ricoprirà il ruolo di ministro degli Affari esteri, si legge nella nota. Le nomine sono soggette all’approvazione parlamentare israeliana.