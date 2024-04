Mo: Gozi, ‘passo verso ulteriore destabilizzazione’

14 Aprile 2024

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Ferma condanna per l’attacco iraniano contro Israele. L’Iran ha compiuto un ulteriore passo verso la destabilizzazione e il conflitto. Riaffermiamo il diritto inalienabile alla sicurezza di Israele e chiediamo a tutti gli attori di fare di tutto per evitare qualsiasi ulteriore escalation: lasciamo lavorare la diplomazia, affinché si costruisca un percorso di stabilità e pace nella regione”. Lo afferma l’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro del “Team Europe” di Renew per le Europee 2024.