Mo: Gozi (Pde), ‘Israele ha diritto-dovere di reagire’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Solidarietà totale con Israele. Israele non solo ha il diritto di esistere, ma ha il dovere di esistere. Non solo ha il diritto di reagire, ma ha il dovere di farlo. La nostra posizione è netta e coerente con i nostri valori. Nel nuovo disordine mondiale, le nostre libertà sono sotto attacco, le nostre democrazie sono sotto attacco. Il tempo della divisione e dell’incertezza è finito”. Lo ha detto Sandro Gozi nel suo intervento al Congresso del Partito democratico europeo in corso a Magonza, in Germania.

“Pensavamo che il limite fosse stato raggiunto con i rastrellamenti e le deportazioni, i campi di concentramento, le camere a gas per gli ebrei perché erano ebrei. Pensavamo che la disumanità si fosse fermata lì. Eppure, no. Il male assoluto sta tornando. L’odio contro gli ebrei dei nazisti islamici non ci ha mai lasciato. Abbiamo visto bambini uccisi, nuove deportazioni e nuove umiliazioni”, ha aggiunto il segretario generale del Partito democratico europeo.

“Chiunque dica ‘condanna, ma’ non è solo un ipocrita, ma sta contribuendo a rafforzare la disumanità. La sinistra sta sgretolando a causa di questi ‘ma’. La destra sta scomparendo dietro l’estrema destra quando si tratta di aiuti ai civili palestinesi. Anche qui, è necessaria un’altra politica: la politica di Renew Europe e del Pde”, ha concluso.