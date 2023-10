Mo: Graziano (Pd), ‘condannare Hamas, la sua logica è quella dell’Isis’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “La situazione e le immagini di questa guerra sono drammatiche; dobbiamo condannare senza se e senza ma Hamas; si sente profondamente il dolore dentro ognuno di noi per queste donne, bambini e civili vittime di ignobili attacchi terroristici”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio, ospite di Mattino 5.

“Siamo in una logica nazista, dell’Isis. E si è venuto a delineare un quadro di guerra, in particolare nella zona del Mediterraneo, intorno all’Europa e all’Occidente. Si sta creando una vera e propria polveriera e l’Italia è in una zona a rischio. Occorre una risposta molto forte sul piano diplomatico e dall’Europa; oggi dobbiamo isolare e combattere Hamas, che è una associazione terroristica ed è il vero problema della Palestina”, ha aggiunto.