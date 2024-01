Mo: Graziano (Pd), ‘fondamentale informativa in Parlamento su missione Ue’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “È importante avere una missione navale dell’Ue nel Mar Rosso. Dobbiamo vedere come viene inquadrata la missione, quanti sono i Paesi che partecipano e quelli che non partecipano, e le regole di ingaggio. Pero’ riteniamo fondamentale l’informativa in Parlamento”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio, ospite di Sky.