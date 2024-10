Mo: Graziano (Pd), ‘inaccettabile attacco a Unifil, dobbiamo fermare Netanyahu’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Noi pensiamo che è inaccettabile l’attacco all’Unifil, bisogna lavorare per la de-escalation ma soprattutto perché attaccare una missione di pace quella dell’Unifil significa attaccare il mondo. Siamo molto preoccupati per lo stato di sicurezza dei nostri militari lì. Il governo venga in aula al più presto per riferire sulla situazione in Libano, lo stato dei colloqui con gli altri paesi europei, e con gli altri paesi internazionali. Tutto questo deve essere fatto velocemente perché l’obiettivo è lavorare per la pace e provare a restare su quel terreno”. Lo ha detto Stefano Graziano capogruppo Pd in commissione difesa alla Camera intervistato a Montecitorio.

“Dobbiamo fermare Netanyahu come ha detto la segretaria Schlein – ha aggiunto Graziano – perché colpire in questo momento Unifil significa colpire una missione di pace. Quindi Israele in questo momento non sta sparando solo in Libano ma sta attaccando la pace nel mondo. Questo per noi è inaccettabile”.