Mo: Grimaldi (Avs), ‘educatore licenziato per suo post, interrogazione a Piantedosi’

18 Maggio 2024

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Conseguenze drammatiche e inaccettabili in uno Stato democratico per un educatore ‘colpevole’ di aver scritto un post Pro-Palestina”. Così il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi.

“Seif Bensouibat, professore algerino che per dieci anni ha lavorato come educatore nella prestigiosa scuola francese Chateaubriand di Roma, secondo quanto denuncia il sito FanPage, é stato licenziato e ha perso il suo status di rifugiato dopo aver commentato con rabbia, sui social e in alcune chat private, il genocidio in atto a Gaza. Dopo una perquisizione durante la quale non è stata riscontrata nessuna irregolarità, é stato considerato una persona ‘pericolosa’. Nonostante sia incensurato e non abbia mai avuto problemi con la giustizia nella sua vita. Questa vicenda è scioccante, non possono accadere simili cose in un paese democratico, ho presentato una interrogazione al ministro Piantedosi”.