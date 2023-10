Mo: Guterres, ‘a Gaza situazione ogni ora più disperata, fermiamoci prima baratro’

Ottobre 29, 2023

New York, 29 ott. (Adnkronos) – A Gaza la situazione “diventa di ora in ora più disperata” e “il mondo sta assistendo ad una catastrofe umanitaria che si svolge davanti ai suoi occhi”. E’ il nuovo accorato appello di Antonio Guterres per l’immediato cessate il fuoco, il rilascio di tutti gli ostaggi e la consegna di aiuti a Gaza. “Chiedo a tutti quelli che hanno una responsabilità di fare un passo indietro dal baratro”, ha aggiunto il segretario generale dell’Onu che in post su X poi ricorda che la protezione dei civili è “la cosa più importante”.

“La legge della guerra stabilisce chiare regole per rispettare la vita umana e le questioni umanitarie – aggiunge – queste leggi non possono essere forzate per la propria convenienza”.