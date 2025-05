Mo: Haaretz, ’90 camion di aiuti entrati nella Striscia di Gaza’

22 Maggio 2025

Gaza, 22 mag. (Adnkronos) – Da ieri sera, 90 camion carichi di aiuti sono entrati a Gaza, ponendo fine all’assedio israeliano durato 80 giorni, che ha impedito a qualsiasi bene di entrare nell’enclave. Lo riporta Haaretz. L’Onu ha definito l’arrivo degli aiuti “una goccia nell’Oceano”, aggiungendo che la maggior parte dei palestinesi di Gaza non avvertirà alcun miglioramento significativo nella distribuzione degli aiuti nel prossimo futuro. I beni arrivati consistono in farina, alimenti per bambini e attrezzature mediche. Negli ultimi due giorni, i camion sono rimasti bloccati al valico di Kerem Shalom, che porta alla Striscia, dopo che le Nazioni Unite hanno dichiarato che la strada proposta dall’Idf per i camion era pericolosa e avrebbe potuto causare saccheggi. Stamattina, le parti hanno concordato un tragitto dedicato al passaggio delle merci.