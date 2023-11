Mo: Hamas accusa Israele e Usa per raid nell’ospedale di Al-Shifa

Novembre 15, 2023

Gaza, 15 nov. (Adnkronos) – Secondo una dichiarazione di Hamas, sia Israele che gli Stati Uniti sono responsabili del raid dell’esercito israeliano nel più grande ospedale di Gaza. L’attacco all’Al-Shifa costituisce anche un fallimento da parte delle Nazioni Unite nella difesa dei palestinesi, ha affermato l’organizzazione islamista, precisando che “il silenzio dell’Onu e il tradimento di molti paesi e regimi non dissuaderanno il nostro popolo palestinese dall’aggrapparsi alla propria terra e ai propri legittimi diritti nazionali”.

Hamas sostiene che gli Stati Uniti hanno dato a Israele “il via libera per commettere ulteriori massacri contro i civili”, avallando la “falsa narrativa” di Israele, secondo cui il gruppo islamista sta usando l’ospedale di Al-Shifa come base di comando e controllo.

Ieri, la Casa Bianca e il Pentagono hanno affermato che Hamas sta immagazzinando armi e gestendo un centro di comando dall’ospedale Al-Shifa. Le osservazioni hanno fatto eco a quelle di Israele, che i funzionari ospedalieri palestinesi e Hamas hanno costantemente respinto.