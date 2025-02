Mo: Hamas, ‘alte probabilità che sabato siano rilasciati 6 ostaggi vivi’

18 Febbraio 2025

Gaza, 18 feb. (Adnkronos) – Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato al sito di notizie Ynet che c’è una “alta probabilità” che sabato il gruppo islamista liberi sei ostaggi ancora vivi. “Ci sono delle trattative in corso e tutto dipenderà dal prezzo che Israele pagherà”, ha detto il funzionario anonimo, aggiungendo che “le richieste al momento sono che Israele accetti di avviare i colloqui per la seconda fase dell’accordo sugli ostaggi e dia garanzie sulle questioni umanitarie, consentendo l’ingresso di case mobili e attrezzature pesanti (per l’edilizia)”.

In base all’accordo, Hamas rilascerà quattro cadaveri giovedì e tre ostaggi vivi sabato, ma Israele sta insistendo affinché vengano rilasciati il ​​più presto possibile altri ostaggi vivi, date le cattive condizioni fisiche di alcuni degli ostaggi rilasciati nelle ultime settimane.