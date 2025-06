Mo: Hamas, ‘Ghf è strumento sporco nelle mani di Israele’

12 Giugno 2025

Gaza, 12 giu. (Adnkronos) – “La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) è diventata uno strumento sporco nelle mani dell’esercito occupante, usato per attirare i civili in trappole mortali”. Lo ha dichiarato all’Afp l’ufficio stampa del governo di Hamas a Gaza, in seguito all’accusa secondo cui i militanti di Hamas sarebbero dietro l’uccisione di otto operatori umanitari dell’organizzazione.