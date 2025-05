Mo: Hamas, ‘il mondo alzi la voce contro la guerra’

27 Maggio 2025

Gaza, 27 mag. (Adnkronos) – “Si alzino voci forti contro l’occupazione e in solidarietà con la Striscia di Gaza”. Così, in una dichiarazione, Hamas fa appello alla comunità internazionale per fermare la guerra, mentre raggiunge il traguardo dei 600 giorni. Nel suo comunicato, l’organizzazione islamista invita le organizzazioni e le istituzioni di tutto il mondo a “intensificare tutte le forme di azione globale, nelle città e nelle piazze di tutto il mondo, contro l’aggressione, lo sterminio e la fame contro il nostro popolo”.

“Che i prossimi giorni siano giorni di rabbia globale – aggiunge Hamas – caratterizzati da manifestazioni, marce e sit-in di massa nelle città e nelle piazze di tutto il mondo”.