Mo: Hamas, ‘noi fuori dal governo di Gaza? americani sognano’

Novembre 7, 2023

Gaza, 7 nov. (Adnkronos) – Un membro dell’ufficio politico di Hamas ha respinto qualsiasi possibilità di escludere il gruppo dal futuro governo di Gaza, rispondendo a una precedente dichiarazione del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby, secondo cui Hamas non dovrebbe poter governare a Gaza. “Penso che gli americani stiano sognando molto”, ha detto Ghazi Hamad, in un’intervista ad Al Jazeera Arabic. “Gli americani che hanno fallito in Iraq, che hanno fallito in Afghanistan, che hanno fallito in Somalia… ora vogliono ristrutturare Gaza?”.

Hamad ha affermato che qualsiasi cambiamento nel governo di Gaza è una questione interna palestinese, aggiungendo che Hamas sarà coinvolto in qualsiasi decisione. Ha anche avvertito l’Autorità Palestinese nella Cisgiordania occupata di non concludere un accordo con gli Stati Uniti e Israele a spese di Hamas, poiché non si sa cosa accadrebbe se a Gaza Hamas venisse sconfitta.

“Non dovete cooperare con gli americani”, ha detto Hamad rivolgendosi all’Autorità Palestinese. “E non andare a Gaza sul retro del carro armato americano”. Ha detto ancora che il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas dovrebbe rifiutare qualsiasi tentativo da parte degli Stati Uniti di prendere il controllo di Gaza, ma ha aggiunto che la mancanza di commenti pubblici sulla questione da parte dell’Autorità Palestinese “solleva un punto interrogativo”.