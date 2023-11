Mo: Hamas rilascerà 2 ostaggi russi, ‘gesto apprezzamento per posizione Putin’

Novembre 29, 2023

Tel Aviv, 29 nov. (Adnkronos) – Un dirigente di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha annunciato che l’organizzazione palestinese rilascerà due ostaggi russi come gesto di “apprezzamento” per la posizione adottata dal presidente Vladimir Putin sulla guerra a Gaza. Lo riporta l’emittente israeliana Kan, senza precisare se i due ostaggi abbiano anche cittadinanza israeliana. La liberazione dei due russi si aggiunge ai 10 israeliani che dovrebbero essere rilasciati più tardi nel corso della giornata nell’ambito di un accordo per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza stabilito da Israele e Hamas con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti.