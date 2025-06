Mo: Hamas, ‘sequestro nave Madleen è terrorismo di Stato’

9 Giugno 2025

Tel Aviv, 9 giu. (Adnkronos) – Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il sequestro da parte di Israele della nave di aiuti umanitari Madleen diretta a Gaza, bollandolo come “terrorismo di Stato organizzato”. “Rendiamo omaggio ai coraggiosi attivisti di varie nazionalità che hanno resistito con fermezza alle minacce e hanno ribadito che Gaza non è sola”, si legge nel comunicato.

Hamas ha affermato che la Madleen e altri convogli umanitari diretti a Gaza provenienti da Algeria, Tunisia e Giordania sono una “testimonianza vivente del fallimento” della “macchina propagandistica” di Israele. Ha inoltre chiesto il rilascio degli attivisti e che le Nazioni Unite condannassero il sequestro. “Il sequestro della Madleen non metterà a tacere la voce di chi è libero, né fermerà la crescente solidarietà globale con Gaza”, ha affermato Hamas.